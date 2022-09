Der Tierpark Riesa hat in in diesem Jahr zwei Mal Nachwuchs bei den Kängurus begrüßt. Die beiden Weibchen Steffi und Carmen zogen erst im Herbst 2021 nach Riesa und komplettierten die Fünfergruppe der Kängurus. Zuerst hatte Carmen nach ihrer Ankunft in Riesa ein Jungtier zur Welt gebracht. Im Frühjahr legte Gehege-Nachbarin Steffi nach. Ihr Junges wurde im April geboren. Ende August hatte der Tierpark auf seiner Facebookseite ein Beutelfoto des Kleinen veröffentlicht und die Besucher und Besucherinnen um Geduld für weitere Beobachtungen gebeten.