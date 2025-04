Bei einem Verkehrsunfall bei Naundorf im Landkreis Nordsachsen ist am Sonnabend ein 65 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Morgen mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 169 in Richtung Riesa unterwegs. Als er in einer Kurve ein anderes Auto überholte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß.