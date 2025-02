In Großenhain hat eine Autofahrerin am Mittwochmorgen einen Wolf überfahren. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, ist es zu dem Zusammenstoß auf der B101 zwischen Stroga und Großenhain gekommen. Das Tier ist demnach noch am Unfallort verstorben. Am Fahrzeug sei ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden.