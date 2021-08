Auch in den Knusperflocken von Zetti steckt westdeutsches Kapital. Seit 2011 beteiligt sich der Eigenkapitalfinanzierer VR Equitypartner aus Frankfurt am Main an der Leipziger Goldeck Süßwaren GmbH. Das neue Kapital wurde zur Modernisierung des Produktionsstandortes in Zeitz eingesetzt. Bildrechte: Volker Queck, MDR