In Riesa sollen auch künftig Fernzüge halten und für Zeitkarten-Inhaber des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) bis Dresden freigegeben bleiben. Die geplante S-Bahn-Anbindung der Stadt Riesa spiele dabei keine Rolle, hieß es auf Nachfrage vom VVO. Verbund-Sprecher Christian Schlemper sagte, der VVO gebe jedes Jahr eine sechsstellige Summe an die Deutsche Bahn, damit die ICE und IC-Züge auch künftig in Riesa halten und von VVO-Zeitkartenkunden benutzt werden dürfen. Einzelfahrscheine des VVO werden in den Fernzügen nicht anerkannt .

Hintergrund: In der aktuellen Ausschreibung für das neue Elektronetz Oberelbe ist als Option eine S-Bahn-Linie 5 zwischen Dresden und Riesa über Cossenbaude und Coswig enthalten. Pendler in den Fernzügen haben nun die Sorge geäußert, sie dürften mit ihren Verbund-Zeitkarten künftig keine ICE und IC mehr nutzen.



Laut VVO ist aber unklar, ob die Finanzierung der zusätzlichen S-Bahn überhaupt ab Dezember 2026 zu stemmen ist. Das liegt letztendlich am Freistaat, der einen Teil des Geldes für den ÖPNV in das Bildungsticket steckt, einem Lieblingsprojekt von Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Mit dem Bildungsticket können Kinder und Jugendliche in ihrer Heimatregion preiswert Busse und Bahnen nutzen.