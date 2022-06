Feuerwehr Gohrischheide: Waldbrand an Sachsens Grenze zu Brandenburg

Nach den verheerenden Bränden in Treuenbrietzen und Beelitz am vergangenen Wochenende, hat die Feuerwehr wieder alle Hände voll zu tun. In der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen zu Brandenburg ist ein Feuer in einem Wald ausgebrochen. Inzwischen brennt dort auch ein Getreidefeld.