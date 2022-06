Ein Bergepanzer der Bundeswehr hilft beim Waldbrand in der Gohrischheide bei Zeithain. Der Pionierpanzer vom Typ Dachs aus dem thüringischen Gera schlägt eine Brandschneise in die munitionsbelasteten, gefährdeten Waldstücke. Von dort können Feuerwehrleute letzte Glutnester löschen. Die Schneise soll zudem verhindern, dass Flammen überspringen. Durch die letzten Niederschläge hat sich die Situation aber weitgehend entspannt. Der durch den Landkreis Meißen angeforderte Bergepanzer war am Dienstagnachmittag eingetroffen.

Mit der Einsatzleitung wird besprochen, wo der Panzer die Brandschneisen schlagen soll. Bildrechte: Landeskommando Sachsen

Der Großbrand war am Donnerstag auf einem früheren Truppenübungsplatz in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung Mühlberg im Landkreis Elbe-Elster ausgeweitet.

Das Landratsamt löste zwischenzeitlich Katastrophen-Voralarm aus, als das Feuer auf die Straße zwischen Nieska und Lichtensee im Landkreis Meißen übersprang und sich westlich ausbreitete. Es gelang, einen Riegel aufzubauen und die Gefahr für den Gröditzer Ortsteil Spansberg zu bannen. Wegen des Wetters und des munitionsverseuchten Bodens war es schwierig, den weiteren Verlauf der Entwicklung vorherzusagen.

Wegen der Rauchentwicklung wurde die Einsatzleitung aus dem Wald nach Lichtensee, einem Ortsteil von Wülknitz, verlegt. "Wir hoffen, dass der für die Nacht angekündigte Regen nicht wieder vorbeizieht und die Lage entspannt", sagte am noch Montag die Feuerwehrsprecherin. Zeitweise standen mehr als 800 Hektar in Flammen, davon etwa 500 Hektar auf sächsischer Seite. In der Spitze waren dort bis zu 160 Feuerwehrleute im Einsatz.

Auch wenn der Waldbrand in der Gohrischheide eingedämmt ist, gibt es keine Entwarnung. Immer wieder flammen Glutnester durch den Wind auf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sachsen Feuerwehren sind wegen der zahlreichen Wald- und Feldbrände am Limit. Landesbranddirektor Dirk Schneider sagte der Leipziger Volkszeitung, wegen Trockenheit und Hitze gebe es seit drei Wochen im Schnitt zwei solcher Feuer pro Tag.