Bereits seit Dienstag hilft auch ein Bergepanzer der Bundeswehr beim der Bekämpfung des Waldbrands in der Gohrischheide. Der Pionierpanzer vom Typ Dachs aus dem thüringischen Gera schlägt eine Brandschneise in die munitionsbelasteten, gefährdeten Waldstücke.

Der Großbrand war am Donnerstag auf einem früheren Truppenübungsplatz in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung Mühlberg im Landkreis Elbe-Elster ausgeweitet.