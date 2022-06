Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze von Brandenburg und Sachsen ist noch nicht gelöscht. Die Feuerwehr ist auch am Dienstag mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am frühen Morgen rückten etwa 60 Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr Lausitz mitteilte. Das Feuer sei aber unter Kontrolle. Insbesondere Glutnester würden weiter beobachtet.

Inwiefern sich der nächtliche Regen auf den Waldbrand auswirkte, war am frühen Morgen noch unklar. Der Großbrand war am Donnerstag auf einem früheren Truppenübungsplatz in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung Mühlberg im Landkreis Elbe-Elster ausgeweitet.