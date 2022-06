Feuerwehr Brand in Gohrischheide: Gefahr in Sachsen und Brandenburg vorerst gebannt

Nach den verheerenden Bränden in Treuenbrietzen und Beelitz am vergangenen Wochenende hat die Feuerwehr wieder alle Hände voll zu tun. In der Gohrischheide an der Landesgrenze von Sachsen zu Brandenburg brannte es am Freitag auf einer Fläche von bis zu 800 Hektar. Sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Kleinere Brände und Glutnester gibt es aber noch. Die angekündigte Hitze am Sonntag bereitet der Feuerwehr Sorgen.