Bei dem rund 800 Hektar großen Waldbrand in der Gohrischheide an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze sollen Bergepanzer zum Einsatz kommen. Nach Angaben des sächsischen Landesbranddirektors Dirk Schneider vom Montag sind aktuell Pioniere in dem Gebiet, um die Streckenführung für die Panzer zu planen. Sie sollen Schneisen in das Waldstück fräsen, um so eine Ausbreitung der Flammen aus Glutnestern heraus zu verhindern.

Am Sonntag waren laut Feuerwehr in Sachsen 140 und in Brandenburg 285 Einsatzkräfte in der Heide. Man stelle sich auf einen längeren Einsatz ein, voraussichtlich bis Ende nächster Woche, hieß es von Matthias Heydel von der Feuerwehr Zeithain. Zwar ist die Lage den Angaben zufolge seit Sonnabendvormittag unter Kontrolle, so der Einsatzleiter, allerdings brennen in Sachsen nach wie vor ein zwei bis drei Hektar und in Brandenburg flackern immer wieder Glutnester auf.