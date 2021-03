Der Wolf, der sich am Montag in Riesa verirrt und auf ein Betriebsgelände geflüchtet hatte, ist weitergezogen. Davon geht das sächsische Landesumweltamt aus. Wie die Fachstelle Wolf am Dienstag mitteilte, wurde das Tier nicht mehr gesehen und es gebe auch keine Hinweise auf seine weitere Anwesenheit auf dem großräumig eingezäunten Gelände der Firma im Stadtteil Gröba.

Der versehentlich in Riesa gelandete Wolf war von einem Autofahrer verfolgt worden und dabei in eine Sackgasse geraten. Dort gelangte er durch eine Zaunlücke auf das Betriebsgelände. - Dass vom Wesen her eher scheue Wölfe in größere Ortschaften gelangen, kommt eher selten vor. Ende 2019 hatte sich ein Wolf in einen Hinterhof in Görlitz verirrt und verletzt. Nach der Behandlung durch einen Tierarzt war er wieder in die Freiheit entlassen worden.