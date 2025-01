Die Wolfgang-Petry-Show "Wahnsinn!" ist zurück und hat am Montag ihre Premiere in Riesa gefeiert. Die dritte Tournee mit Petry-Hits seit 2018 will laut Veranstaltern lose an die legendäre "Einfach Geil"-Tournee von 1999 anknüpfen - allerdings ohne Wolfgang Petry selbst, der 2006 seine Schlagerkarriere offiziell beendet hat.