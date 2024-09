Beim Comedywettstreit in Köln hat das sächsische Comedy-Duo über eine Urlaubsreise ins Vogtland berichtet und eine ganz spezielle Youtube-Version des Roxette-Hits "It must have been love" gespielt - inklusive Werbespot für Sonderangebote bei einem Discounter. Moderiert wurde die Sendung von Sebastian Pufpaff.