Der Tierpark in Riesa besitzt erst seit einem Jahr das Zwergotter-Paar. Um so größer ist die Freude über den Familienzuwachs. Nach einer Tragzeit von etwa 60 Tagen haben die Jungtiere ihre ersten Lebenswochen komplett in einer geräumigen Schlafkiste mit Trinken und Schlafen verbracht. Nun wagen sie sich immer öfter nach draußen.

IUCN Die Buchstaben IUCN stehen für International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, zu Deutsch: Internationale Union zur Bewahrung der Natur (Weltnaturschutzunion). Die Organisation gibt es seit 1948. Es ist die älteste und größte internationale Naturschutzorganisation. Seit 1964 führt die IUCN die internationale Rote Liste gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Bundesumweltministerium

An den heißen Sommertagen müssen die Tierpfleger sich auch um die Abkühlung ihrer Schützlinge kümmern. Die Zwergotter bekommen ab und an eine "Eisbombe" mit Fisch und Fleisch serviert, heißt es aus Riesa. Sie drehen dann auch gern die eine oder andere Runde mehr durch ihren Teich. Die Otterbabys müssen das Schwimmen aber erst erlernen, denn angeboren ist diese Fertigkeit nicht.



Jeder der Riesaer Tierparkbewohner hat seine eigene Anti-Hitze-Strategie. So werden die Bennettkängurus zu richtigen Mittags-Schlafmützen und erst wieder am späten Nachmittag aktiv. Die Alpakas dagegen wissen eine kalte Dusche unter dem Wasserschlauch zu schätzen, nach der sie sich genüsslich im Sand wälzen.