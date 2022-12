Die wieder aufgefundenen Juwelen und Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe in Dresden werden nicht vor dem 10. Januar 2023 der Öffentlichkeit präsentiert. Das erklärte der Direktor des Grünen Gewölbes, Marius Winzeler, MDR SACHSEN. "Im aktuellen Moment können wir nicht über den Zustand der zurückgekehrten Kunstwerke aus dem Grünen Gewölbe sprechen. Im Moment handelt es sich noch um Beweismaterial im Zusammenhang mit dem Prozess."

Der nächste Prozesstermin findet am 10. Januar statt. In diesem Zusammenhang werde sich erweisen, wann die Kunstwerke gezeigt werden könnten.