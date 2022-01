Neben formalen Aspekten griffen die Remmo-Anwälte die Anklage auch inhaltlich an. So erklärte eine Verteidigerin, dass sie die Anklage nicht für schlüssig halte und bezeifle, dass ihr Mandant ins Residenzschloss eingestiegen sei. Sie untersetzte dies mit dem angegebenen Körpermaß und Gewicht des Angeklagten in den Akten, die nicht mit der Realität übereinstimmen würden. Auch die Geruchs-Identifizierung des Angeklagten mittels eines Spürhundes längere Zeit nach der Tat zweifelte die Verteidigerin an.

Ein weiterer Anwalt meinte, sein Mandant sitze zu Unrecht in Haft. Sein Name werde mit Remmo-Clan gleichgesetzt und würde damit vorverurteilt. Auch weitere Verteidiger führten eine Vorverurteilung durch die Öffentlichkeit und ein mediales "an den Pranger stellen" an. Angezweifelt wurden zudem in einem Auto gefundene DNA-Spuren, die laut einer Anwältin kein sicheres Beweismittel und völlig wertlos seien. Die Spur müsse in den Kontext eingeordnet werden. Das Fahrzeug sei schon längere Zeit im Besitz der Familie gewesen und könnte außerdem von einer anderen Person in das Auto übertragen worden sein. Dies würden forensische Experimente belegen.