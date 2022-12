Juwelendiebstahl Linke werfen Regierung und SKD Versagen vor

Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben die Linken der sächsischen Regierung und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) Versagen vorgeworfen. "Dieses Versagen ist seitdem auf politischer Ebene totgeschwiegen worden, während die juristische Aufarbeitung in Form des Strafprozesses läuft", sagte Fraktionschef Rico Gebhardt am Freitag im Landtag.

Bisher habe niemand eine politische Verantwortung übernommen. "Der schwarze Peter wandert hin und her und es wird gemauert, was das Zeug hält." Niemand sei bislang auf die Idee gekommen, den Landtag umfassend zu informieren. "Alles muss man Ihnen aus der Nase ziehen (...) Wir erleben bis heute eine beispiellose Verantwortungsflucht", betonte Gebhardt, der zu dem Thema schon 21 Kleine Anfragen stellte. Augenfällig sei, "dass schwerwiegende Versäumnisse den Einbruch mindestens begünstigt haben."

"Wer war verantwortlich, und vor allem: Wer stellt sich seiner Verantwortung", fragte Gebhardt in die Runde der Abgeordneten und stellte namentlich SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann in Frage. Er verglich die Sicherheit im Grünen Gewölbe mit dem alten «Sarkophag um die Kraftwerksruine in Tschernobyl»: "Der hatte Löcher so groß wie Autos. Und die Verantwortlichen wussten es."