Mit reichlich 20 Minuten Verspätung ist der Prozess um den Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden am Freitag in die zweite Runde gestartet. Auf dem Programm steht unter anderem die Befragung von drei Sicherheitsleuten des Zwingers, die an dem Abend Streife liefen.

Bei seiner Vernehmung schilderte der erste Sicherheitsmann, wie er kurz nach Dienstbeginn auf der Straße beim Schloss drei bis vier dunkel gekleidete Personen gesehen habe, die etwas in den Kofferraum eines Autos geworfen hätten. "Eine Tasche oder ein Beutel", vermutete der Sicherheitsmitarbeiter. Außerdem habe er Worte vernommen. In gebrochenem Deutsch habe eine Person mit kräftiger Statur und männlicher Stimme gesagt: Los mach' schnell. In der Zwischenzeit seien zwei Streifenwagen eingetroffen, die dann auf seine Hinweise hin die Verfolgung aufgenommen hätten.

Zuvor hatte der Sicherheitsmitarbeiter noch ein Video gemacht, wie ein Fahrzeug Richtung Hofkirche und anschließend am italienischen Dörfchen vorbeifuhr. Das Video übermittelte er an die Polizei. Vor Gericht zeigte sich jedoch, dass auf dem Video nicht viel zu erkennen ist. Nach Angaben eines MDR-Reporters sind in dem 15-sekündigen Video eigentlich nur die Rücklichter zu sehen. Bei dem Auto tippte der Sicherheitsmann auf einen Audi oder einen VW. Er habe eine Entfernung von 25 bis 30 Meter zu dem Auto gehabt, sagte der Zeuge. Die Verteidigung versuchte, seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Es gebe Widersprüche zwischen den Aussagen bei seinen zwei Vernehmungen und vor Gericht. So habe der Zeuge teils unterschiedliche Angaben zur Fahrzeugmarke gemacht, hieß es.

Neben seinen eigenen Schilderungen berichtetet der Sicherheitsmann, dass auch Kollegen von ihm zwei Personen an der Schinkelwache beobachtet hätten, die sich zunächst entfernten, später dann aber wieder zum Residenzschloss zurückgekehrt seien. Die zwei anderen Sicherheitsleute sollen vom Gericht im Laufe des Nachmittags gehört werden.

Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel (2.v.l.) muss am zweiten Verhandlungstag entscheiden, wie er mit den Anträgen der Remmo-Anwälte umgeht. Bildrechte: dpa

Gleich zu Beginn der Verhandlung hatten die Remmo-Anwälte ihr Vorgehen vom ersten Verhandlungstag fortgesetzt und erneut einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gestellt. Videoaufnahmen zum Tathergang hätten nach Angaben der Verteidiger nicht vorab gesichtet werden können, weil sie nicht rechtzeitig zur Verteidigung gelangt seien. Man benötige daher mindestens drei Wochen, um das Material zu sichten, hieß es. Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel ließ sich darauf jedoch nicht ein, sondern lehnte den Antrag ab. Die Videos seien frühzeitig bei der Akteneinsicht zur Verfügung gestellt worden, sagte der Richter.

Meinungsverschiedenheiten gab es zwischen Verteidigern und Gericht auch in der Frage, ob der erste Sicherheitsmitarbeiter mit oder ohne Maske vernommen wird. Er selbst wollte dies, die Verteidiger der Angeklagten nicht. Nach einer fünfminütigen Pause genehmigte der Vorsitzende Richter die Vernehmung mit Maske.

Einen anderen Einwand gab es zuvor von Seiten der Staatsanwaltschaft. Sie hatte verlangt, dass zwei potenzielle Zeugen den Zuschauersaal verlassen. Der Richter lehnte dies aber mit der Begründung ab, dass das heute von den Sicherheitsmitarbeitern Vorgetragene nicht relevant sei, falls einer der Betroffenen doch noch als Zeuge benannt werden sollte.