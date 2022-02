Sicherheitsmann filmt mutmaßliches Fluchtauto

Zuvor hatte der Sicherheitsmitarbeiter noch mit dem Handy gefilmt, wie ein Fahrzeug Richtung Hofkirche und anschließend am italienischen Dörfchen vorbeifuhr. Das Video übermittelte er an die Polizei. Vor Gericht zeigte sich jedoch, dass in dem 15-sekündigen Clip nur die Rücklichter eines Fahrzeugs zu sehen sind, so ein MDR-Reporter. Bei dem Auto tippte der Sicherheitsmann auf einen Audi oder einen VW. Er habe eine Entfernung von 25 bis 30 Meter zu dem Auto gehabt, sagte der Zeuge.

Die Verteidigung versuchte, seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Es gebe Widersprüche zwischen den Aussagen bei seinen zwei Vernehmungen und vor Gericht. So habe der Zeuge teils unterschiedliche Angaben zur Fahrzeugmarke gemacht, hieß es. Der Zeuge erklärte dies damit, dass er sich nicht ganz sicher gewesen sei. Teilweise könne er sich auch nicht mehr erinnern.

Neben seinen eigenen Schilderungen berichtete der Sicherheitsmann, dass auch Kollegen von ihm zwei Personen an der Schinkelwache beobachtet hätten, die sich zunächst entfernten, später dann aber wieder zum Residenzschloss zurückgekehrt seien.

Die Sicherheitsleute mussten den Richtern aufzeichnen, wo sie das mutmaßliche Fluchtauto beobachtet hatten. Die Beschreibungen deckten sich. Bildrechte: dpa

Zweiter Sicherheitsmann bestätigt Version seines Kollegen

Der zweite Sicherheitsmann kam am frühen Nachmittag vor Gericht zu Wort. Er bestätigte die Version seines Kollegen, konnte die mutmaßlichen Täter aber noch genauer beschreiben. Eine Person habe demnach eine dunkle Kapuzenjacke und eine Jogginghose getragen, die zweite Person eine Mütze. Zudem habe einer der Männer einen nervösen Eindruck gemacht. Der Sicherheitsmitarbeiter sagte, dass er eine der Personen schon Tage zuvor, am 21. November 2019, im Bereich des Schlosses gesehen habe.

In der Tatnacht hörte er kurz vor fünf Uhr einen lauten Schlag sowie Stimmen und sah die Stopplichter eines Autos mit geöffnetem Kofferraum. Das Auto identifizierte er demnach als Audi Kombi. Wie beim vorherigen Zeugen ließ Richter Andreas Ziegel sich die Position des Autos aufzeichnen. Dabei zeigte sich, dass sie fast identisch war. Die Frage des Richters, ob der Zeuge auf Bildern, die ihm bei der Polizei gezeigt wurden, jemanden erkannt habe, verneinte der Sicherheitsmann.

Auch dritter Wachmann sieht nur die Rücklichter

Ähnlich war das bei seinem Kollegen, mit dem er gemeinsam Dienst hatte. Er wurde als dritter Zeuge vernommen. Auf 50 von der Polizei vorgelegten Lichtbildern habe er niemanden erkannt. Der Sicherheitsmitarbeiter gab zu Protokoll, dass er in der Nacht des Juwelendiestahls einen Knall gehört habe. Im Umfeld der Schinkelwache habe er bald darauf zwei Verdächtige gesehen, von denen einer ein Bartträger gewesen sei und die andere Person Kickbox-Bewegungen gemacht habe. Aufgrund der Dunkelheit habe er aber insgesamt nicht viel erkannt, nur die Rücklichter eines sich wenig später vom Schloss entfernenden Autos.

Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel erteilte den Anträgen der Remmo-Anwälte am zweiten Verhandlungstag eine Absage. Bildrechte: dpa

Verteidiger: Keine Zeit, Videomaterial zu sichten

Gleich zu Beginn der Verhandlung hatten die Remmo-Anwälte ihr Vorgehen vom ersten Verhandlungstag fortgesetzt und erneut einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gestellt. Videoaufnahmen zum Tathergang hätten nach Angaben der Verteidiger nicht vorab gesichtet werden können, weil sie nicht rechtzeitig zur Verteidigung gelangt seien. Man benötige daher mindestens drei Wochen, um das Material zu sichten, hieß es. Der Vorsitzende Richter lehnte den Antrag ab. Die Videos seien frühzeitig bei der Akteneinsicht zur Verfügung gestellt worden.

Gericht lehnt Anträge ab

Auf gleiche Weise verfuhr das Gericht mit den zahlreichen Anträgen, die die Anwälte der sechs Angeklagten beim ersten Verhandlungstermin am 28. Januar gestellt hatten. Sie wurden am Freitag entschieden. So lehnte es das Gericht ab, die Verfahren der beiden zur Tatzeit noch nicht volljährigen Angeklagten abzutrennen, da eine gemeinsame Beweisaufnahme mit den erwachsenen Angeklagten sinnvoll sei, um den Fall aufzuklären. Außerdem würde eine Abtrennung der Verfahren zu einer erheblichen Verzögerung führen, hieß es. Ähnlich behandelte das Gericht den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens wegen vermeintlich fehlender Diversität bei den Schöffen. Auch ein Ausschluss der Polizeibeamten, die an den Ermittlungen beteiligt waren, aus dem Gerichtssaal wurde abgelehnt.

Zum Prozessauftakt stellten die insgesamt 13 Anwälte der sechs Anklagten zahlreiche Anträge. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Frühzeitige Akteneinsicht kein Thema mehr