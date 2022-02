Grünes Gewölbe Prozess um Juwelendiebstahl wird fortgesetzt

Mit reichlich 20 Minuten Verspätung ist der Prozess um den Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden am Freitag in die zweite Runde gestartet. Auf dem Programm steht an diesem Verhandlungstag unter anderem die Befragung von drei Sicherheitsleuten, die als Zeugen geladen sind. Ein Zeuge soll laut Gericht am Vormittag und zwei weitere am Nachmittag gehört werden. Sie gehören nicht zum Grünen Gewölbe, sondern zum benachbarten Zwinger. Am fraglichen Abend sind sie Streife gelaufen und könnten möglicherweise etwas beobachtet haben, was zur Klärung des Falls beiträgt.