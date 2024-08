Juwelendiebstahl Grüne Gewölbe-Einbrecher treten Haft nicht an

Zwei wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe verurteilte Täter haben sich vorerst dem Gefängnisaufenthalt entzogen. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, sind beide bislang nicht zum Haftantritt erschienen. Die Frist dafür war am Montag abgelaufen. Stattdessen hatten die 28 Jahre und 30 Jahre alten Männer einen Aufschub der Vollstreckung beantragt. Dies sei abgelehnt worden. Beide Verurteilte sollten in Berlin in den offenen Vollzug kommen.