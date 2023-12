Im Alter wurde immer mehr das Schreiben eine Passion. Der Titel seines ersten von vier Büchern - typisch für das Aufgeschriebene "Ich wollte mich mal ausreden lassen". Emmerlich dazu: "Es ist vor allem ein bisschen von der Seele schreiben. Also Dinge, die mich beschäftigen, die man möglicherweise nie bis zum Ende gedacht hat. Die denkt man dann zuende, wenn man vor einem leeren Blatt sitzt." Das habe auch etwas Therapeutisches. Ein Blatt vor den Mund hat er nie genommen - darum mochte schon zu DDR-Zeiten das Fernsehpublikum die von ihm moderierte "Showkolade" - ein Straßenfeger aus Adlershof.

Schon 1990 bekam er einen Bambi, fast 30 Jahre später die Goldene Henne für sein Lebenswerk. Ans Aufhören war bei ihm nicht zu denken. Wenn man ihn danach fragte, kam prompt so eine Antwort: "Warum? Zuhause rumsitzen und nichts tun? Das kann doch nicht das Ziel des Alters sein?" Solange er und sein Publikum noch Freude haben, wolle er weitermachen. So wird ihn sein Publikum in Erinnerung behalten. Den stattlichen Großen, der durch seine Stimme und seinen Humor auffiel.