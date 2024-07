Bald wird er wieder aussehen wie einst, der etwa 110 Jahre alte Industriekran am Neustädter Hafen in Dresden. Seit mehr als einem Jahr sanieren Kai Roscher und Tino Fleischer das Industriedenkmal vor ihrem Veranstaltungslokal "Die Hafenmeister". Dafür packen sie in ihrer Freizeit selbst mit an, wollen "nichts von der Stange". Ein neuer Besuchermagnet an der Elbe soll es werden, mit Imbiss und Kultur, erzählt Roscher.