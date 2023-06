Wer schon mal in Dresden Straßenbahn gefahren ist, der weiß: Die Tram in der sächsischen Landeshauptstadt hält an den gelben Schildern. So war es zumindest bisher. Das Design stammt aus den 1990er-Jahren. Doch das hat jetzt offenbar ausgedient. Denn laut sächsischem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) müssen die sogenannten Trägertafeln der Haltestellenschilder weiß sein. So hat es der Bund bereits 2006 beschlossen - bei einer Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO).

StVO-Haltestellenzeichen bald auch in Dresden mit weißem Hintergrund Bildrechte: MDR/colourbox/dpa