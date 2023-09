Der Dresdner Maler Max Uhlig hat Rikuo Ueda für den Hans-Theo-Richter-Preis 2023 vorgeschlagen. Die Jury der Sächsischen Akademie der Künste war sofort überzeugt. Am Freitagabend ist dem japanischen Windkünstler die Auszeichnung in Dresden übergeben worden.

Wind kostet nichts Rikuo Ueda, Hans-Theo-Richter-Preisträger 2023

Den Wind als Partner

Dass Wind nichts kostet, ist praktisch für Rikuo Ueda. Denn seine Kunst entsteht mit dem Wind. Ueda sieht ihn als Partner, als Kompagnon, als Gefährten. Er knüpft Stifte an Äste und Zweige, legt Blätter darunter - mitunter auch auf Wasser schwimmende Papiere. Die darauf entstehenden Zeichnungen, manchmal wird auch Grafik draus, werden von der Windbewegung gesteuert.

"Die Menschen vergessen oft, dass sie nicht allein da sind", sagte Rikuo Ueda am Freitag in Dresden. "Wir sind Teil der Natur. Das sollten wie nie vergessen,“ betonte er anlässlich der Übergabe des diesjährigen Hans-Theo-Richter-Preises. Rikuo Ueda entsteht durch den Wind als Partner. Bildrechte: Anja Schneider

Kunstwerdung unter dem Himmel Dresdens

Eine Woche lang konnte Rikuo Ueda in einem kleinen Park vor diesem Gebäude, passenderweise direkt gegenüber vom Japanischen Palais, unter freiem Himmel tätig sein. Dort versah er das Blattwerk einer großen Buche mit Papierblättern. Er befestigte an einzelnen Ästen und Zweigen Stifte, die mal Striche und Punkte aufs Blatt brachten, mal kleine Schraffuren sowie Andeutungen schwungvoller Bögen. Wie nebenher zog Ueda die Aufmerksamkeit von Spaziergängern auf sich, die stehenblieben, ihn bei der Arbeit beobachteten und fotografierten.

Im sächsischen Spätsommer wehten nur milde Lüftchen. Dementsprechend wirken die hier entstandenen Blätter beinahe kalligrafisch. Doch Rikuo Ueda hat auch schon Bilder in einem Taifun entstehen lassen, wie in einer Ausstellung zu sehen ist, die mit der Ehrung einher geht. Dort finden sich massive Farbschichten, in denen die Energie der Windkraft zu sehen ist. Die meisten Arbeiten aber sind sanft, geradezu zart, eine stille, tief verinnerlichte Kunst. Rikuo Ueda zeichnet nicht selbst. Er konstruiert Apparaturen, durch die der Wind die Striche auf den Untergrund bringt. Bildrechte: Anja Schneider

Stefanie Buck, von der diese Ausstellung mit kuratiert worden ist, findet, diese Windzeichnungen passen gut in eine Tradition, bei der Natur sehr ernst genommen wird: "Das alles rührt einen schon sehr an. Wenn man diese Werke sieht, entschleunigt man selbst und fragt sich natürlich, wie das entstanden ist."

Das macht eine ganz eigene, magische Welt auf. Stefanie Buck, Direktorin des Dresdner Kupferstich-Kabinetts

Was würde der Wind zeichnen?

Rikuo Ueda ist 1950 in Osaka geboren und hat als junger Mann eine dreijährige Weltreise unternommen. Das habe ihm, sagt er rückblickend, großen Respekt vor der Natur eingeflößt. Bei seiner Arbeit sieht er sie tatsächlich als Partner und fragt sich, was würde der Baum malen? Was würde der Wind zeichnen?

Diesen sehr besonderen Entstehungsprozess hält Stefanie Buck für unglaublich wichtig: "Das ist etwas ganz Eigenes für die Kunstgeschichte, weil Rikuo Ueda diese enorme Spiritualität mitbringt." Rikuo Uedas Kunst ist bis Februar 2024 in einer Sonderausstellung in Dresden und im dortigen Kupferstichkabinett zu sehen. Bildrechte: Anja Schneider

Ein Windkünstler ist dieser stets freundliche, zierlich und betont sanft wirkende Mann. In seiner Dresdner Ausstellung präsentiert er nicht nur fertige Zeichnungen, sondern mitsamt den Stiften auch eine Auswahl von Ästchen und Zweigen, an denen die für das jeweilige Kunstwerk befestigt waren. In einer eigens gestalteten Holzbox finden sich zudem 40 Dosen mit bereits 1984 eingefangenem Wind.

Windkunst aus Japan in Dresden