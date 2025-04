Nach langem Hin und Her hat der Dresdner Stadtrat am Montagabend den Haushalt für dieses und das kommende Jahr beschlossen. In der Kultur wird es weniger Einsparungen geben als zunächst geplant: Von anfangs geforderten 4,7 Millionen Euro weniger sind es aktuell noch 2,5 Millionen Euro pro Jahr, die eingespart werden sollen.

Michael Bartsch, der für MDR KULTUR die Entscheidungen in Dresden verfolgt hat, nennt das "alles in allem eher kosmetische Verschönerungen." Gejubelt habe bei der Annahme des Haushalts niemand: "Die teils radikalen Einschnitte, im Sozialen noch mehr als in der Kultur, sind nur gemildert worden", so Bartsch.