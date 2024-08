Der Landeshauptstadt Dresden fehlen in diesem Jahr fast 45 Millionen Euro. Das geht aus einem Finanzzwischenbericht hervor, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. "Die Haushaltslage der Landeshauptstadt Dresden bleibt auch im zweiten Halbjahr 2024 äußerst angespannt", heißt es in der Mitteilung.