Auch Arbeitsplätze in der Schulsozialarbeit sollen wegfallen. Juliane Heisig hatte an der SRH Oberschule in Dresden-Lockwitz am Freitag, 28. März, ihren vorerst letzten Arbeitstag. Aus Protest versammelten sich Schülerinnen und Schüler zum Schulstreik. "Wir wollen nicht einfach so akzeptieren, dass die Stelle gestrichen wird und dafür mal einen Tag die Schule schwänzen", sagte Klassensprecher Pepe Bauckmeier. Heisig lobte die Aktion als "gelebte Demokratie". Sie hoffe, dass sich "noch etwas dreht".