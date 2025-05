Bildrechte: MDR/Isabel Knippel

Robotron-Kantine Dresden: Festival für Hip Hop und Street Art gestartet

09. Mai 2025, 11:59 Uhr

Die urbane Kultur in Dresden ist um ein Event reicher: Vom 9. bis 11. Mai findet erstmals das "All4/1 Hip Hop Festival" in der Robotron-Kantine statt. Veranstaltet wird es vom neu gegründeten House of Urban Culture, zu dem unter anderem die Breakdance-Crew The Saxonz und der Jugendhilfe-Verein Spike gehören. Das Festival will zeigen, wie lebendig und facettenreich die Hip Hop-Kultur in Dresden ist – getragen allein von ehrenamtlichem Engagement.