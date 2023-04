Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat eine Hochwasserwarnung für die Elbe herausgegeben. Die Behörde rechnet mit erhöhten Pegeln an mehreren Abschnitten des Flusses: Am Pegel Schöna werde der Richtwert der Alarmstufe 1 von vier Metern voraussichtlich am Sonntag überschritten. An den Pegeln Dresden und Riesa werden die Richtwerte der Alarmstufe 1 wahrscheinlich am Montag erreicht. Diese sind für Dresden 4 Meter und für Riesa 4,80 Meter. Ein Anstieg der Wasserstände an der Elbe in Sachsen bis zu den Richtwerten der Alarmstufe 2 sei nach heutigem Stand nicht zu erwarten.