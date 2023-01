Luxushotel Vor Renovierung: Hunderte Menschen nehmen ein Stück Taschenbergpalais nach Hause

Fünf-Sterne-Wohnen für kleines Geld: Diesen Traum haben sich Hunderte Menschen in Dresden beim Verkauf von Inventar aus dem Kempinski-Hotel erfüllt. Egal ob Betten, Tische, Gardinen, Leuchten oder Hotelsafes: Kurz nach der renovierungsbedingten Schließung am 4. Januar 2023 hatte der Großteil der Möbel und Gegenstände schon Käufer gefunden. Am begehrtesten waren Möbel aus der Kronprinzen-Suite. MDR SACHSEN hat am Abholungtag in die Einkaufstaschen geschaut.