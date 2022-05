In einem großen Hotel mit vielen Zimmern jeden Tag aufs Neue die Minibar zu füllen, ist eine zeitraubende Aufgabe. Das "Newa"-Hotel auf der Prager Straße in Dresden hat die klassische Minibar deshalb jetzt abgeschafft und sich einen ganz besonderen Ersatz überlegt: "Wenn die Gäste ab sofort einen Snack aufs Zimmer haben möchten, bringt ihnen den unser Service-Roboter 'Sir James'", erklärt Hoteldirektor Daniel Schlomann.

Seit zwei Wochen ist der Roboter bereits in dem Dresdner Hotel mit seinen 14 Etagen und 319 Zimmern im Einsatz und erfreut sich zunehmender Beliebtheit: "'Sir James' wird von den Gästen wahrgenommen. Viele finden das lustig und möchten es selbst einmal ausprobieren." Der Roboter sei 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für die Gäste im Einsatz. "Das könnten wir mit unseren Mitarbeitern in dieser Form nicht leisten. Stattdessen haben sie nun mehr Zeit für andere Aufgaben", sagt Schlomann.

In Sachsen ist das "Newa" laut "Robotise" das erste Hotel, das den Roboter nutzt. "Wir sind vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Bis Jahresende wollen wir 50 Roboter ausgeliefert haben", kündigt der Mitgründer von "Robotise", Johannes Fuchs an. Er war es auch, der bei Hoteldirektor Daniel Schlomann anfragte, ob dieser den Roboter einsetzen möchte. "Für die Hotels ist das in Corona-Zeiten, aber auch in Nach-Corona-Zeiten hilfreich, weil es immer schwieriger wird, Personal zu finden und man aber den Gästen gleichzeitig etwas bieten will. Genau hier kommt 'Sir James' ins Spiel", sagt Fuchs.