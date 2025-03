Wie jedes Jahr wird auch bei dieser Festivalausgabe der Newcomer-Preis Güldener August verliehen. Vier Künstlerinnen und Künstler treten gegeneinander an, am Ende entscheidet dann das Publikum, wer den die Auszeichnung gewinnt. Sie ist mit einem Preisgeld verbunden. In diesem Jahr dabei sind die Newcomer Amjad, Jakob Heymann, Matilde Keizer und Tanja Maximow.