Vor der Schließung des Standortes in Dresden warnt auch Reint Gropp. Er ist Leiter des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung IWH in Halle. In Ostdeutschland gäbe es mit dem Ifo und seinem IWH nur zwei unabhängige Wirtschaftsforschungsinstitute, die abseits von Universitäten forschen: "Wir brauchen möglichst viele Stimmen, die evidenzbasiert beraten und sich äußern können. Da wäre das Ifo-Institut in Dresden auf jeden Fall ein Verlust."