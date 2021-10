Einer, der Infinus-Anlagen an Kunden vermittelt hatte, ist Axel Nagel. Das Besondere: Er war schon damals Bürgermeister einer Thüringer Gemeinde. Gutgläubig vertrieb er die Infinus-Anlagen auch an die Leute aus seinem Ort. An der Seriösität der Firma hatte er nie Zweifel. 2014 legte er im Rahmen einer Umschau-Berichterstattung eine Firmenbroschüre vor. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hatte darin ein Grußwort für eine Infinus-Firma verfasst. "Das war für mich und für die Kunden ein ganz wichtiger Baustein in vielen Beratungsgesprächen", sagte Nagel damals. Man habe nicht befürchten müssen, dass das nicht seriös sei.