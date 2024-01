Der Förderverein Lingnerschloss e.V. wurde im Jahr 2002 mit dem Ziel gegründet, das Lingnerschloss als lebendiges Denkmal zu erhalten und es gleichzeitig als Ort der Begegnung zur Verfügung zu stellen. Ende November 2023 musste der Förderverein Insolvenzantrag stellen, nachdem er unter anderem durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war. Verschärft wurde die Situation schließlich, als die Stadt Dresden am 9. November 2023 die offenen Erbbaurechtszinsen forderte. Wegen der Außenstände kündigte sie schließlich den Erbbaurechtsvertrag.

Streit gibt es zwischen Verein und Stadt um die Zahlung einer Entschädigung. Der Förderverein hat nach eigenen Angaben rund 15 Millionen Euro in die Renovierung und Instandhaltung des Gebäudes investiert. Der Verein forderte wegen der Kündigung des Erbbaurechtsvertrages von der Stadt Dresden eine Entschädigung für die getätigten Investitionen, was die Stadt ablehnt. Lucas Flöther kündigte an, die entsprechenden Gespräche fortzusetzen. Allerdings könnte das Geld ohnehin nicht für den Schlossbetrieb verwendet werden. Stattdessen würde es laut Flöther in die Insolvenzmasse fließen.