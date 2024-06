Auch die Semperoper müsse sich immer wieder neu beweisen, gab Theiler im Gespräch zu bedenken. Es sei nicht so, dass "alles immer nur gegeben ist, einfach nur, weil man Semperoper, weil man Dresden ist." Dresden müsse ganz vorne mitspielen. "Wir sind in einer Liga mit der Bayerischen Staatsoper, mit der Staatsoper in Berlin, mit Paris, mit London, mit Mailand", erklärte der scheidende Intendant.