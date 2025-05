Nach etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit hat der Jenoptik-Konzern am Dienstag im Norden von Dresden ein neues Werk für Mikrooptik eröffnet. Wie der Vorstandsvorsitzende der Jenoptik AG Stefan Traeger sagte, ist es die größte Einzelinvestition der jüngeren Firmengeschichte. Die neue Fabrik beschäftigt nach Firmenangaben etwa 100 Mitarbeiter und soll auf 120 Arbeitsplätze wachsen. In Dresden sollen Spezial-Mikrooptiken und Sensoren für die Halbleiterausrüstungsindustrie gefertigt werden, etwa auch für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz.