Wenn sich die Zeit wie Kaugummi zieht

Als die Pandemie begann, war Luzia 14 Jahre alt. Jetzt hat sie ihren 15. Geburtstag gefeiert. Die Pandemie dauert also schon ein Fünfzehntel ihres Lebens. Das hieße übertragen für eine oder einen Vierzigjährige(n), dass die Corona-Zeit bereits zweieinhalb Jahre dauern würde. Verdammt lang! Und kein Ende in Sicht. Es gab Tage, da hat sich die Zeit für Luzia ewig gezogen. Da ist sie stumm geworden. Ihre Freundinnen auch. "Es gab eine Phase, da konnten wir nicht mehr reden, da gingen uns die Themen aus", erinnert sich Luzia. Alles sei gleich gewesen, keine Abwechslung, alles öde. Die Stimmung ganz unten, die Zahlen ganz oben. Auf einmal verschlechterte sich ihre Haut dramatisch. "Da habe ich mitbekommen, wie schlecht es mir eigentlich geht."

Luzia kann sich genau erinnern, wann das begonnen hat, zu Beginn des zweiten Lockdowns im November. "Ich bin in eine Depression gefallen, weil ich so allein war - und ich war vorher nie allein." Die Freunde, die Erlebnisse – irgendwie fehlte ihr alles. "Mir ging es superschlecht, ich habe ja nur ständig Aufgaben erledigt und hatte überhaupt keinen Spaß." Ihre Freundinnen zogen sie wieder hoch, wohnten zwischenzeitlich bei ihr. Drei Herzen, eine Seele. "Sie haben sich sehr gekümmert", erzählt Luzia. "Wenn wir zusammen waren, fühlte ich mich glücklich. Doch kaum allein, spürte ich wieder die Einsamkeit."

Alle haben Hobbys - und ich?

Dann kam der Punkt, als es Klick machte. Sie merkte, dass sie etwas ändern muss. "Da habe ich mir gesagt, raff‘ dich wieder auf", erinnert sich Luzia. "Das Problem war ja, ich hatte keine Hobbys. Alle machten Musik, Kunst, spielten Klavier oder konnten sich in andere Dinge endlos vertiefen." Sie begann sich also, eine Beschäftigung zu suchen. Irgendetwas Schönes, was sie nach den Schulaufgaben machen konnte. Es wurden keine Gemälde, kein Klavier, keine gestrickten Pullover - dafür Sport und Torten. Kunstvolle Gebilde aus zarter Sahne, Früchten und Teig. Neue Kreationen, Schokolade neben Himbeeren. Liebevoll drapiert. Eine Liebeserklärung an die Kunst des süßen Genusses.

Später den Eltern erzählt

Und die Eltern? Wie haben sie reagiert? "Ich glaube, meine Eltern haben es am Anfang gar nicht bemerkt, wie schlecht es mir ging", sagt Luzia. "Ich denke, das ist die Depression, du spielst." Trotzdem habe sie gefühlt, dass ihre Eltern für sie da waren, auch "wenn wir nicht geredet haben".

Ich habe es ihnen später erzählt. Ich glaube, es ging ihnen sogar ähnlich.

Die Glocken am Palais schlagen erneut. Die letzte Stunde verging wie im Flug. Jetzt schlägt es zwölf Uhr. Plötzlich drängt sich das zerrende Gefühl eines schlechten Gewissens auf. Müsste Luzia nicht in der Schule sein? "Nein", sagt sie lachend. "Wir haben jetzt Wechselunterricht. Montag, Dienstag und Mittwoch Präsenz in der Schule, Donnerstag und Freitag selbstständiges Arbeiten mittels zugesandter Aufgaben. "Ich bin sehr sozial. Wenn ich Menschen um mich herum habe, kann ich einfach viel besser arbeiten", erklärt Luzia. Probleme in der Schule habe sie immer durch Mitarbeit ausgeglichen. Das sei allerdings mit Homeschooling unmöglich geworden. "Immer nur dieser Bildschirm", Luzia blickt schon unbewusst genervt, als sie das erzählt.

Homeschooling ist deswegen für mich gar nichts. Das liegt aber nicht an den Lehrern, sondern schlichtweg an der Motivation auf beiden Seiten, die von Stunde zu Stunde schwindet.

Jetzt also zumindest die teilweise Wiedereröffnung der Schulen. Der Wechselunterricht wie eine Erlösung. Endlich kann sie wieder Schulfreunde sehen. Und noch einen Vorteil gibt es: "Der Wechselunterricht ist cool, um wieder reinzukommen. Es geht nicht plötzlich von Null wieder auf hundert."

Luzia freut sich über den Frühling. Im Winter sind ihr und ihren Freunden beim Spazieren fast die Finger eingefroren. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Ja, und wie funktioniert das mit der Liebe und den Flirts? Ist nicht die Jugend das Alter, in dem man schwärmt und bauchkribbelnd Erfahrungen sammelt? Luzia lächelt ein wenig ertappt, gibt dann aber dennoch Auskunft. "Man lernt sich im Chat kennen und schreibt sich", erzählt sie. "Snapchat ist in diesen Zeiten sehr beliebt." Die sympathischen Jungs habe sie dann getroffen. Doch wohin in dem langen kalten Winter? Das erste Date kann man ja nicht gleich zu Hause - bei den Eltern! - empfangen. "Man geht in die Stadt, läuft herum und redet." Wenn es zu kalt wurde, bot die Altmarktgalerie mit offenen Lebensmittelgeschäften Temperaturen über Null. "Manchmal sind uns die Hände abgefroren."

Und die Zukunft? Wie geht es jetzt weiter? "Ich wünsche mir, dass die Politiker die Augen aufmachen und sehen, wie wir leiden", erklärt Luzia. Am liebsten wäre der Neuntklässlerin ein "neuer strammer Lockdown mit zwei Wochen Vollquarantäne, um die Infektionen einzudämmen und den Sommer zu retten." Für Luzia gibt es jedoch ein Grundproblem: "Man muss das in einer Gemeinschaft durchhalten, je mehr wir uns an die Regeln halten, umso schneller geht es vorbei." Für die "Querdenker" hat die deswegen Null Sympathien übrig - wie alle ihre Freunde und Bekannten. "Dass die 'Querdenker' demonstrieren, finde ich respektlos."

Wir Kinder und Jugendliche würden auch auf die Straße gehen, doch wir machen es nicht, weil man so etwas in einer Pandemie nicht tut.

Augen zu und durch

Also? "Augen zu und durch", sagt Luzia fast schon kämpferisch. Vielleicht ist diese Pandemie eine Zeit, in der die Älteren viel von jungen Menschen lernen können. Luzia jedenfalls, das erzählt sie, hat für sich selbst schon viel gelernt. "Niemals vorher war mir bewusst, wie wertvoll allein ein Tag im Schwimmbad oder im Kino sein kann – oder auch Weihnachten in Familie." Ja, das wünscht sie sich. Ein kleines Stück Normalität. Ihre Cousinen, Cousins, Tanten und Onkels endlich wieder zu sehen. Und Gesundheit – für ihre Familie und überhaupt, alle.

Was bleibt?