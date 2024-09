In Dresden wird am Freitag der Deutsche Jugendfeuerwehrtag eröffnet. Das Ereignis findet bis zu diesem Sonntag unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Lisa Paus statt. Das teilte der Bundesdachverband mit. Den teilnehmenden Gruppen sowie den Besucherinnen und Besuchern werde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Dazu gehöre neben der Eröffnungsfeier am Freitagabend auf dem Neumarkt eine Blaulichtmeile am Sonnabend auf dem Volksfestgelände am Elbufer.