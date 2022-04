Das Sicherheitskonzept des Grünen Gewölbes in Dresden war offenbar nicht perfekt. Zur Rekonstruktion des Museums 2005 konnten sich die Beteiligten nicht auf ein abgestimmtes Gesamtkonzept einigen. Das sagte am Dienstag ein Zeuge im Prozess um den Juwelendiebstahl aus. "Es war mehr ein Kompromiss", so der Planer von einem privaten Ingenieurbüro am Dresdner Landgericht. Es sei um einen Weg zwischen Sicherheitsanforderungen und Vorstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen gegangen. Auch die Verwendung eines stärkeren Sicherheitsglases sei vom Museum abgewählt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN hatte sich das Museum für ein entspiegeltes Glas entschieden, um den Besuchern optimale Sichtverhältnisse zu gewähren.

Es seien schon gute Sachen eingebaut worden, "aber da war die Technik noch eine ganz andere", sagte der Planer. Später seien Außenscanner und Aufnahmegeräte ausgetauscht worden, dem geplanten Wechsel der Innenkameras sei dann der Einbruch zuvorgekommen. Die Scanner an der Fassade hätten nicht jedes Fenster erfasst, dort habe es dann Lichtschranken gegeben, aber auch tote Winkel.



So war das Einstiegsfenster demnach von den Außenscannern nur teilweise erfasst. Zwei Drittel bis zu 50 Prozent des Fensters lagen der Aussage des Ingenieurs zufolge im toten Winkel. Das sei schon so in der Planungsphase 2005 bekannt gewesen, sei aber als akzeptabel hingenommen worden. Weiter erklärte der Zeuge: Die über 20 Außenkameras konnten nur teilweise gleichzeitig von den Wachmännern in der Leitzentrale beobachtet werden. Auch eine nächtliche Außenbegehung am Residenzschloss war ihm zufolge nicht vorgeschrieben. Ob alles, was angedacht und eingebaut war, auch funktionierte, sei Sache der Kunstsammlungen.