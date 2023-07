Ein Förderprogramm über 243 Millionen Euro hat Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) angekündigt. Das Geld fließt demnach bis zum Jahr 2028 in den Klimaschutz und die Energiewende in Sachsen. Städte, Vereine, Universitäten, Unternehmen, Verbände oder Genossenschaften sollen damit erneuerbare Energien, den Regenwasserrückhalt, regional erzeugten "grünen Strom" und Forschungsprojekte finanzieren. Die sei ein "Turbo für den Klimaschutz und die Energiewende in Sachsen", so Günther.

Braunkohleregionen sollen profitieren

Der Fördertopf mit knapp einer viertel Milliarde Euro wird laut Umweltministerium aus Landes- und EU-Mitteln gespeist, darunter aus einem EU-Programm für den Wandel in Braunkohle- und Bergbauregionen. Die Landkreise Görlitz, Bautzen, Nordsachsen und Leipzig sowie die Städte Chemnitz und Leipzig könnten davon profitieren und in eine "zukunftsfähige Energieversorgung" investieren.

Handwerker im ländlichen Raum erhalten weiter Förderung

Weitere Fördermillionen sind am Dienstag auch aus anderen Ministerien in Aussicht gestellt worden. Das Wirtschaftsministerium setzte sein Förderprogramm "Regionales Wachstum" zu verbesserten Konditionen fort, vor allem für ländliche Unternehmen, teilte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) mit. Bis 2024 stehen laut Dulig 55 Millionen Euro bereit. Weitere 100 Millionen Euro fließen den Angaben zufolge bis zum Jahr 2027 aus dem EU-Förderfonds für Braunkohleregionen, "Just Transition Fund". Bis zu 200.000 Euro pro Firma könnten ausgezahlt werden.

Das biete "Handwerksbetrieben, vor allem im ländlichen Raum, einen wichtigen Anreiz, um Investitionen zu tätigen und somit ihre Wettbewerbsposition zu stärken", lobte der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, den Kabinettsbeschluss. Wie Dittrich weiter sagte, sei nun die "schnelle und unbürokratische Beantragung der Mittel wichtig.

Förderung von mehr Sirenen in Sachsen

Ihren Katastrophenschutz können sächsische Städte und Gemeinden ebenfalls mit Fördergeldern verbessern. Laut Innenminister Armin Schuster (CDU) stehen 3,2 Millionen Euro bereit für die Anschaffung und Modernisierung von Sirenen. Mit ihnen könnten im Katastrophenfall die Menschen auch nachts bei abgeschalteten Radios und Handys gewarnt werden, so Schuster. Die Anträge nehmen den Angaben zufolge Landkreise und Städte entgegen.

In Sachsen gibt es etwa 3.200 Sirenen, die im Katastrophenfall die Bevölkerung warnen. Nun gibt der Freistaat Geld in Millionenhöhe, um veraltete Warnmelder zu modernisieren oder neue anzuschaffen. (Symbolbild)

Licht ins Förderdickicht bringen

Zudem will der sächsische Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) alle Förderverfahren im Freistaat vereinfachen und digitalisieren, wie er am Dienstag mitteilte. Dazu werde ein "Leitbild Sachsen 2030" erarbeitet. Ziel sei beispielsweise, die Bewilligungsstellen zu konzentrieren. Ein Beratergremium hatte der Regierung empfohlen, die aktuell etwa 200 Förderprogramme in Sachsen auf höchstens 80 zu reduzieren und "Licht ins Förderdickicht" zu bringen.

Mit den heute beschlossenen Vereinbarungen werden die Förderverfahren im Freistaat weiter vereinfacht und zukünftig vollständig digitalisiert. Hartmut Vorjohann (CDU) Finanzminister in Sachsen

Neuer Hochschultyp geplant