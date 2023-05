Im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt ist am Mittwoch ein Notfalllager der EU eröffnet worden. Daraus werden in Zukunft Hilfs- und Schutzausrüstungen in Katastrophengebiete gebracht, teilte das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen als Betreiber mit. Vorgehalten werden dort unter anderem hunderttausende Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Dafür steht eine Halle mit etwa 5.000 Palettenplätzen zur Verfügung, erklärte das DRK.

In der Lagerhalle werden beispielsweise hunderttausende Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel in mehr als 5.000 Palettenplätzen aufbewahrt. Bildrechte: dpa

Das Lager in Dresden ist eines von fünf Lagern, die das Kompetenzzentrum für Europäischen Katastrophenschutz in Deutschland koordiniert. Dessen Leiter Mario Di Gennaro sagte MDR AKTUELL, gerate ein EU-Land in Not, werde man in den Logistikzentren in Dresden und im Rhein-Main-Gebiet tätig. Vorrangig gehe es um den Schutz vor zukünftigen Pandemien. Die EU ziehe damit die Konsequenzen aus der Corona-Krise, als Schutzausrüstung nicht ausreichend verfügbar gewesen sei.