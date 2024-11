Am 6. November 1995 öffnete in der Dreikönigskirche erstmals ein Dresdner Nachtcafé. Im Jahr darauf beteiligten sich bereits drei weitere Kirchgemeinden, inzwischen sind es sieben. In dieser Kontinuität sei das Angebot bundesweit einmalig, hieß es. Die Diakonie Dresden unterstützt das Projekt im logistischen Bereich.