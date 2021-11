Die Preise in Kitas, Horten und Kinderkrippen sollen nach den Plänen der Stadtverwaltung steigen. In Kraft treten soll die sogenannte neue Elternbeitragssatzung ab September 2022, teilt die Stadt am Donnerstag mit. Die Gebühren steigen danach in allen Bereichen. Bei den Kinderkrippen am meisten. Hier erhöht sich der Beitrag von 216 Euro auf 261 Euro. Also 45 Euro mehr im Monat. Begründet wird das damit, dass sich in den Krippen der Betreuungsschlüssel verbessert hat. Statt sechs Kinder, die bislang auf einen Betreuer kamen, sind es jetzt fünf Kinder. Mehr Personal sorge für steigende Betriebskosten.