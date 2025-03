An einer Dresdner Kita sind zwei Fälle von Tuberkulose nachgewiesen worden. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, wurden die Betroffenen isoliert und stationär behandelt. Ob es sich dabei um Kinder oder Erwachsene handelt, dazu machte die Stadt keine Angaben. Etwa 160 Personen im Umfeld der Einrichtung, darunter zahlreiche Kinder, werden demnach auf eine mögliche Übertragung getestet. Die betroffenen Familien seien über die notwendigen Untersuchungen informiert worden, hieß es. "Erste fundierte Ergebnisse werden bis zum kommenden Montag erwartet", so Rathaussprecher Daniel Heine.