Nach Morddrohungen Kretschmer fordert erneut Vorgehen gegen Telegram

Das ZDF-Magazin "Frontal" hatte am Dienstagabend berichtet, dass in einem Kanal des Messenger-Dienstes Telegram in einer Chatgruppe mit dem Namen "Dresden Offlinevernetzung" Mordpläne gegen Kretschmer diskutiert worden waren. Der Administrator der Gruppe habe auch erklärt, über Waffen zu verfügen. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall.