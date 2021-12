Schlecky Silberstein: Hausdurchsuchungen sind in dem Zusammenhang richtig, können das Problem aber nicht lösen. Nehmen wir mal an, unsere Behörden würden alle strafbaren Online-Äußerungen auch wirklich vor Gericht bringen, dann wären das Abermilliarden an Kosten, die der Steuerzahler zu tragen hat. Wir haben also erstmals das Problem, dass es praktisch unbezahlbar wäre, jede Straftat auch ordentlich zu bestrafen. Deshalb ist die Politik gezwungen, das Problem endlich an der Wurzel zu bekämpfen.