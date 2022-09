Kirchenmusik Kreuzchor Dresden hat nach 25 Jahren einen neuen Kantor

Bereits seit Anfang September ist eines der renommiertesten Ämter in der evangelischen Kirchenmusik wieder besetzt: Die Stelle des Kreuzkantors in Dresden. Am Sonnabend hat der neue Kreukantor bei einer Feierstunde seinen Einstand gegeben.